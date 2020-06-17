شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موظف بـ«صحة الشرقية» إثر إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي توفيق عبدالمطلب محمد، أحد أفراد قسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية بمركز أبوكبير، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، إثر إصابته بفيروس «كورونا».

ونعت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالمديرية، وفاة زميلهم في بيان لها جاء فيه:

«يتقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بالمديرية ببالغ الحزن والأسي لفقيدنا شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالي توفيق عبدالمطلب محمد، أحد أبطال فريق قسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية بأبوكبير، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».