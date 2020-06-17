شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب طنطا» يوضح حقيقة الفيديو المتداول داخل وحدة طوارئ مستشفيات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو يتضمن ادعاء حالة تقصير طبي داخل مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، لإحدى المريضات فوق الترولي، في محاولة للإيهام بوحود حالة من الغضب والاستياء لأهالي المريضة، بسبب عدم وجود أطباء من أجل إسعافها، وهو ما يخالف الحقيقة وعار تماماً من الصحة.

وقال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية، إن الواقعة كانت في 10 يونيو الجاري لـ3 سيدات وسائق توك توك والإصابة كانت بسبب حادث توك توك يقوده شاب صغير برعونة، وفي الحال تم إجراء الإسعافات اللازمة للجميع، وتم إجراء أشعة مقطعية على المخ والصدر للسيدة التي ظهرت في الفيديو، واستكمال كل الفحوصات من أسام الجراحة والعظام وجراحه القلب والصدر وطب الطوارئ.

وأوضح عميد طب طنطا أن إصابة المريضة عبارة عن كدمات وسحجات بالرأس والوجه وحالتها مستقرة ولا تستدعي دخول عناية مركزو، مضيفا أن حالتها تحتاج فقط الدخول إلى غرفة ملاحظة لمده 24 ساعة.

وأثناء عرض الصدر كما هوً متبع بقسم الصدر، تم التعدي على الدكتورة «علا.ا» طبيبة صدر، بعدما أوضحت لأهالي الحالة اشتباهها بالإصابة بفيروس «كورونا» ورفض الطبيبة إعطائهم تقرير الاشعة لأنها أعلمتهم ان التقرير لا يسلم إلا من خلال تذكرة المريض وبعد استكمال الاجراءات.

وأشار غنيم إلى قيام أهالي المريضة بالتعدي بالضرب على الدكتورة «انجي» نائبة الجراحة بمستشفي الطوارئ عندما حاولت إفهامهم مع طبيب المخً والأعصاب أن الحالة لا تستدعي الدخول العناية المركزة، وأنها اشتباه بالإصابة يستدعي تحويلها لمستشفي المنشاوي العام بطنطا، لعدم تخصص مستشفى طواري الجامعة لعزل حالات «كورونا» وعدم وجود تدخل جراحي للحالة يستدعي حجزها بالمستشفي.

وأضاف «غنيم» أنه تم تحرير محضر رقم 13915 بتاريخ 10 يونيو الجاري بنقطة شرطة المستشفى وتحويله لقسم شرطة أول طنطا بالتعدي على الاطباء وإحداث التلفيات، وتم تحويل ما دفعهم لإحداث الفوضى بدعوى أن المستشفى رفض علاجها.

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