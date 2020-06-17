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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبرع الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بجميع مستحقاته المالية لدى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة لصالح «صندوق تحيا مصر». وبلغت قيمة المستحقات المالية التي تبرع بها رئيس مجمع اللغة العربية لصالح «صندوق تحيا مصر» ٥٦٠ ألف جنيه، وذلك عن فترة عمله أستاذا متفرغا للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة خلال الفترة من ٧/٦/ ٢٠١٥، إلى ٣١/٣/ ٢٠٢٠، وذلك من خلال حوالة بنكية على الحساب الخاص «بصندوق تحيا مصر» بالبنك الاهلي المصري. رئيس مجمع اللغة العربية يتبرع بـ560 ألف جنيه لـ«صندوق تحيا مصر» الوضع في مصر

اصابات Advertisements 47,856

تعافي 12,730

وفيات 1,766

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