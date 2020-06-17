شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى. ”الخليج 365” يوضح فى انفوجراف تفاصيل نسب الوفيات والإصابات بكورونا بين المصريين . Advertisements تفاصيل نسب الوفيات والإصابات بكورونا بين المصريين

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