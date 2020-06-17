أخبار مصر | عاجل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان الدور الثاني (متعدد التخصصات)، والامتحان التكميلي بنظام "الاختبار المنزلي"، للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي، إلى الثالث الإعدادي.

وقال "شوقي"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعقد امتحان الدور الثاني (متعدد التخصصات) والامتحان التكميلي بنظام "الاختبار المنزلي" للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي في المواد المضافة للمجموع وفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتي ١٥ مارس ٢٠٢٠".

وتابع وزير التربية والتعليم: "يعقد الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص"، لافتا إلى أن المدرسة سوف تخطر الطلاب، وتعد الاختبار وتحدد موعد تسليم واستلام الطالب للاختبار.