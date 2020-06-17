مصر | مصدر: إخلاء سبيل المتهمين في واقعة ختان الإناث باطفيح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصدر: إخلاء سبيل المتهمين في واقعة ختان الإناث باطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة القبض على سيدة وزوجها، لاعتزامهما إجراء عملية ختان لابنتهما بمركز أطفيح جنوب الجيزة، بأنه صدر قرارًا من النيابة العامة، قبل قليل، بإخلاء سبيل المتهمين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت "والدة الطفلة" قد اعتزمت على إجراء عملية ختان لابنتها البالغة من العمر 12 سنة، وأخريات من أطفال القرية، صباح أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر، أن الأم اتفقت مع عدد من سيدات القرية لإجراء عمليات ختان لبناتهن في نفس اليوم، وأن ممرضة، سوف تجري تلك العمليات مع عدد من مساعديها.

وأشار المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، بأن خط نجدة الطفل قد تلقى بلاغا، مساء أول أمس الاثنين باعتزام عدد من سيدات قرية عرب ميمون، بجزيرة الكريمات، التابعة لمركز أطفيح، إجراء عمليات ختان لبناتهن، صباح الثلاثاء، متابعا أنه على إثر ذلك أُبلغت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي كلفت ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بكشف ملابسات البلاغ الوارد.

وأوضح المصدر، بأن قوة أمنية من مركز شرطة أطفيح، تمكنت من القبض على والدي الطفلة، وإحدى مساعدات الممرضة التي تعمل بالوحدة الصحية، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، على خلفية اتهامهم بإجراء عمليات ختان لابنة السيدة الأولى، وبنات أخريات بالقرية، وجار ضبط الممرضة ومساعديها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط سيدة وزوجها مقيمان بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، على خلفية اتفاقها على إجراء عملية ختان لابنتهما وأخريات من أطفال القرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1459 إداري مركز شرطة أطفيح لسنة 2020.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثتي إثنين من العناصر الإجرامية، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة.

اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة كان تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا، للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بمقتل عنصري إجراميين بطلقات نارية من قِبل مجهولين بقرية برطس بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط العثور على الجثتين لفحص المكان، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثتي تاجري مخدرات، ورجحت التحريات الأولية إلى مقتلهما بسبب الخلاف على عملية ترويج المواد المخدرة بنطاق المركز.

وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، بواسطة سيارات الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.