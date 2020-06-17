مصر | "الجاني ليس غريباً".. الأمن يبحث عن قاتل محاسب في الطالبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الجاني ليس غريباً".. الأمن يبحث عن قاتل محاسب في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة محاسب مقتولا بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل عقار بشارع الثلاثيني، نطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الشقة محل البلاغ محكمة الغلق، ولا توجد آثار عنف بمداخلها ومخارجها، مما يوضح إلى أن الجاني دخل إلي الشقة بطريقة شرعية، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، أو كسر بأبوابها أو نوافذها، أو سرقة محتوياتها مما يرجح أن "الجاني ليس غريبًا".

وبمعاينة جثة المجني عليه تبين إصابته بطعنات متفرقة بجسده.

شهود العيان أفادوا بأن المجني عليه كان متغيب منذ حوالي يومين، وأحد أفراد أسرته من اكتشف الجريمة والعثور على جثته مقتولا بالعقار سكنه.

ويستكمل ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة سماع أقوال الجيران، وأفراد عائلته، وأصدقائه ومعارفه، وفحص علاقاته، لبيان وجود خلافات للقتيل مع آخرين من عدمه، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة لمشاهدة الدخول والخروج العقار سكنه في وقت مزامن لوقت ارتكاب الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، في القبض على بطلة فيديو "رامو مزاجو"، داخل فندق شهير بشارع الهرم.

وأكد مصدر أمني، أنه بعد القبض على أفراد شبكة شواذ يقودها الشهير بـ"رامو مزاجو"، وزوجته "سلمي" وآخرين، قبل شهر رمضان المبارك، اختفت بطلة الفيديو "جهاد"، فتاة عشرينية العمر، وتوصلت الجهود إلى مكان اختبائها في فندق شهير بشارع الهرم.

وأضاف أن القوات تمكنت من القبض عليها، وعُثر بحوزتها على جهار لاب توب، هاتف محمول، يحوي على العديد من الفيديوهات الجنسية لها ولاخرين من أعضاء شبكة شواذ "رامو مزاجو"، ومبلغ مالي، وكمية من الحشيش المخدر بقصد تناولها.

مفاجآت في القضية

وبينت التحقيقات مفاجآت جديدة حملتها أوراق القضية، حول واقعة سقوط شبكة شواذ يقودها شخص ثلاثيني العمر، شهرته "رامو مزاجو"، إذ تبين أن المتهم الرئيسي في الواقعة، سبق له الزواج عدة مرات كـ"بيزنس"، ويقوم بالاتفاق مع زوجته وأخريات وشخص آخر من أفراد "الشبكة"، على ممارسة الرذيلة، وتصويرهما بث مباشر "لايف"، حال ممارستهما العلاقة المحرمة، ونشره على موقع إباحي أنشأه ومواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضافت التحقيقات، أنه يتقاضى ثمن الفيديو بالدولار، على حسب مدته، ونسبة المشاهدة، ويتقاسم الأرباح فيما بينهم، مشيرة إلى أن أفراد شبكة الشواذ "رامو مزاجو وزوجته وآخرين"، تمكن ضباط إدارة الآداب بالجيزة من القبض عليهم داخل شقة المتهم الرئيسي.