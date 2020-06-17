مصر | إحباط عملية ختان بنات قرية في أطفيح.. والممرضة لغز الجريمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر إحباط عملية ختان بنات قرية في أطفيح.. والممرضة لغز الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة اتهام سيدة وزوجها بإجراء عملية ختان إناث لابنتهما بمركز أطفيح، جنوبي الجزة، إن الأم لم تكن تخطط فقط لختان ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، بل فتيات أخريات في القرية.

وأضاف المصدر أن والدة الطفلة اتفقت مع عدد من سيدات القرية لإجراء عمليات ختان لبناتهن في نفس يوم ختان ابنتها، مبينا أن ممرضة، سوف تجري تلك العمليات بالتعاون مع مساعديها.

وأشار المصدر إلى الخليج 365، بأن خط نجدة الطفل قد تلقى بلاغا مساء أول أمس الاثنين باعتزام عدد من سيدات قرية عرب ميمون، بجزيرة الكريمات، التابعة لمركز أطفيح، بإعتزامهن على إجراء عمليات ختان للأطفال بناتهن، صباح أمس الثلاثاء، متابعا أنه على إثر ذلك أُبلغت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي كلفت ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بكشف ملابسات البلاغ الوارد.

وواصل المصدر ذاته، بأن قوة أمنية من مركز شرطة أطفيح، تمكنت من القبض على والدي الطفلة، واحدي مساعدات الممرضة التي تعمل بالوحدة الصحية، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، على خلفية اتهامهم بإعتزامهم على إجراء عمليات ختان لابنة السيدة الأولي وبنات أخريات بالقرية، وجار ضبط الممرضة ومساعديها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط سيدة وزوجها مقيمان بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، على خلفية قيامهما بالاتفاق على إجراء عملية ختان لابنتهما وأخريات من أطفال القرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1459 إداري مركز شرطة أطفيح لسنة 2020.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مقطع فيديو آثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات الماضية، تضمن محتواه قيام شاب بتعذيب كلبا، بطريقة سادية ووحشية، بالشارع وسط المارة، بحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، حيث ربط سلسلة حديدية حول رقبة الكلب، وركله بقدمة عدة مرات، ما أحدث إصابته بنزيف بالرقبة وجروح وكدمات متفرقة.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رصدت مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الشخص الذي ظهر وهو يعذب الكلب بطريقة وحشية، وتبين أنه جامع قمامة، وتم تحديد مكانه بشارع الفالوجا، بمنطقة العجوزة، وسط المحافظة.

وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، وتمكنت من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمناقشته أقر خلال التحقيقات أمام العقيد أيمن الجيار مأمور القسم، بارتكابه الواقعة، دون تبرير لذلك.. "عادي يعني محصلش حاجة لما ضربت الكلب".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.