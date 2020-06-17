شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: تعافي أول 3 مصابين بـ«كورونا» بمستشفى القلب والجهاز الهضمى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اليوم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عن شفاء أول 3 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، من المحتجزين بمبنى العزل بمستشفى القلب والجهاز الهضمى عقب تلقيهم العلاج والمتابعة في العزل داخل المستشفى، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس على مستوى المحافظة إلى 221 حالة.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في بيان، الثلاثاء، لمركزها الإعلامى- أن المرضى المتعافون من أول الحالات المحتجزة بمستسفى القلب وهم سيدتين وفنى تحاليل بمستشفى الحميات وقد تلقوا علاجهم بالمستشفى ونالوا كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من ايجابى إلى سلبى، لافتا إلى خروج المتعافين من المستشفى وإنتقالهم إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى.