شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من المتحدث باسم «الصحة» بشأن عدد المتبرعين ببلازما الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقي الوزارة أكثر من 200 ألف من المتعافين من فيروس «كورونا» للتبرع ببلازما الدم.

وكتب مجاهد، على صفحته على موقع «فيسبوك»،: "تحذير هام"، مؤكدًا أن الوزارة تلقت أكثر من 200 ألف طلب تسجيل للتبرع بالدم عبر حملة التبرع بالدم مع «فيسبوك».