شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليون راكب استخدموا مترو الأنفاق الأحد الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، في إحصائية لها، أن نحو 1.5 مليون راكب استخدموا مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد يوم الأحد الماضي.

وقالت الإحصائية إن مليونًا و105 آلاف راكب استخدموا مترو الأنفاق، وجاء الخط الأول «حلوان/ المرج» في المقدمة بـ623 ألف راكب، والخط الثاني «شبرا الخيمة- المنيب» بـ416 ألف راكب، في الوقت الذي نقل الخط الثالث «العتبة- ألف مسكن» ٦٥ ألف راكب.

وأوضحت الإحصائية أن 363 ألف راكب استخدموا قطارات السكة الحديد.