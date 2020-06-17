شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: صرف مقابل الإجازات الاعتيادية بحكم ديسمبر الماضى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه في إطار الاجراءات التي تتخذها برئاسة حسين زين لتدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات العاملين، تم توفير المبالغ اللازمة لصرف مقابل الإجازات الاعتيادية الصادرة بأحكام المحكمة من ديسمبر 2019 حتى 5 مارس 2020، لصالح العاملين المحالين للمعاش.
واوضحت الهيئة، في بيان الثلاثاء، أن تكلفة مبالغ مقابل الإجازات يزيد على 4 ملايين جنيه تم توفيرها من الموارد الذاتية للوطنية للإعلام دون دعم أو تدخل من أي جهة، وتابعت: «لا نلتفت للشائعات لأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية».
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