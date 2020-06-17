شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: جميع الوزارات ستكون في العاصمة الإدارية 30 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، إن نقل الحكومة والوزارات إلى العاصمة الإدارية ستكون عملية تدريجية من خلال نقل مجموعة من الوزارات، مضيفة أنه وفقًا لتوجيهات رئاسية ستكون الحكومة بالكامل في العاصمة الإدارية بحلول 30 يونيو 2021.

وفى تعليقها على انتقاد بعض النواب لأداء الحكومة، قالت السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»: «ندرك أن الجميع حريص على مصلحة الوطن، وأحيانًا يكون هناك قدر من الانفعالات والتحمل، ونرد على ذلك بالأرقام وما تم تنفيذه على أرض الواقع».

وأضافت: «نفسنا نبقي أحسن دولة في العالم وأن تكون متوسطات دخل الفرد مرتفعة، ولكن مهم نشوف الجهود التي بذلت وتبذل، والبرلمان شريك أساسي معنًا لأجل تحسين الأحوال رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ولكن من المهم ان نري ما كنا عليه قبل 3 سنوات وما نحن عليه الآن».