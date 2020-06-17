شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: لم نتخذ أي قرار بفتح حضانات الأطفال حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تولى اهتماماَ كبيراً، بالأطفال والنشء والحفاظ على صحتهم، وعليه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرارات بشأن فتح الحضانات، بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وتابعت:«حتى تاريخه مش هتفتح خالص الحضانات..هناخد قرار مستقبلياً.. نحن لا نعلم ما سيحدث الأسبوع المقبل والعالم كذلك، ونحن نحرص على صحة الأطفال».

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أن بعض الحضانات العلاجية الخاصة بالتخاطب أو غيرها تعمل الآن كون عددها محدود جداً بالإضافة إلى أنها تعمل على علاج الأطفال ولا يمكن إيقافها حفاظاً على الأطفال.

ومن حيث حالات الإصابة بـ"كورونا" بإحدى دور الرعاية، والتى بلغت 14 حالة، قالت وزير التضامن، إن هناك 3 أو 4 حالات تماثلت تماماً للشفاء وهناك حالات كثيرة تتعافى الآن بشكل سريع، وتابعت: «لم تسجل الإصابات حالات وفاة حتى الآن».