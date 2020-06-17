إنفوجراف.. نصائح ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، للطلاب نصائح ليلة الامتحان قبل أيام قليلة من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو الجارى، الخليج 365" يقدم فى الانفوجراف التالى تفاصيل نصائح التعليم للطلاب.

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