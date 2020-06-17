أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها، التأمين الصحى: منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبى المكلفين بأعمال الثانوية و وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو.
الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة
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