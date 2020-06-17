شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها، التأمين الصحى: منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبى المكلفين بأعمال الثانوية و وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو.

الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

الصحة: 14144 حالة كورونا تحولت عيناتها من إيجابى لسلبى وتعافى 12730 التأمين الصحى: منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبى المكلفين بأعمال الثانوية

زلزال بقوة 5.2 ريختر على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة دون خسائر

مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات استثنائية من السعودية والكويت لإجلاء 818 عالقا

التعليم: لم نتجاوز الأعداد المسموحة فى اعتذارات امتحانات الثانوية العامة

على عبد العال: حكومة مصطفى مدبولى حكومة حرب ونجحت فى مواجهة آثار كورونا

مصر للطيران: نسدد 12 مليون دولار قيمة القروض الشهرية للطائرات

وزير المالية: كنا سنصل لمستويات أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا جائحة كورونا

السيسى يتابع تطوير العمل بالقضاء ويوجه بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الحماية

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وزير الطيران: الصحة ستحدد الدول المتفشي بها الوباء لإلزام ركابها بتحليل pcr

الزراعة: تحصين مليون و248 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والمتصدع

الصحة تنشر 100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفى العجمى بالإسكندرية

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة فى صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء

غدا ارتفاع حاد بحرارة الجو وطقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

التعليم: لا صحة للحديث عن تعويض أسرة أى طالب يتوفى بكورونا بقيمة 5 آلاف جنيه

وزير الأوقاف: جيش واقتصاد قويان يعنى أمة ذات مكانة ومواطنا ذا كرامة

صور.. التضامن: 2.4 مليون مستفيد من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بقيمة 28 مليار جنيه

صور.. وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو