انتقادات للحكومة ورفض رفع الحصانة عن عجينة.. تفاصيل جلسات البرلمان الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شهدت أروقة مجلس النواب، الثلاثاء، حدثين هامين تمثلا في مناقشات موسعة بشأن الموازنة العامة، التي وجهت الحكومة خلالها انتقادات لاذعة من قبل الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان، ورفع المجلس الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على إثر اقتحامه مستشفى شربين بالدقهلية، مبديا اعتذاره للأطباء.

ويرصد الخليج 365 أبرز ما حدث بالبرلمان خلال السطور التالية:

بعد اعتذار عجينة.. "تشريعية البرلمان": كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض

قالت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إنها تقدر جهود وتضحيات جيش مصر الأبيض وكل العاملين بالقطاع الطبي سواء أطباء أو تمريض.

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تفاصيل جلسة "طرد سفير الوفاق الليبية في اجتماع عربية النواب"

هاجم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية، لإبقائها على سفير حكومة السراج بالقاهرة، وقال إن حكومة السراج حكومة غير شرعية ولم تحصل على موافقة مجلس النواب الليبي الشرعي المنتخب، ووقعت اتفاقية خيانة وعار تقضي بفتح أبواب ليبيا للاحتلال الأجنبي والسيطرة على ثروات ومُقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز.

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"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن الهامى عجينة

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفي شربين العام.

ابتعدوا عن مقاعد الوزراء.. رئيس البرلمان يطالب النواب بالتباعد الاجتماعي داخل القاعة

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل القاعة؛ حرصًا على صحة الجميع.

ظهر الحق.. عجينة معلقًا على رفض "تشريعية البرلمان" رفع الحصانة عنه

قال إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، تعليقًا على قرار اللجنة التشريعية رفض رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في واقعة مستشفى دكرنس، قائلًا: "لقد ظهر الحق".

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رئيس البرلمان: الحكومة الليبية لم تلتزم باتفاق الصخيرات.. وأطالب الجامعة العربية بتوضيح موقفها

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: أتمنى من الجامعة العربية أن تتخذ موقفًا واضحًا من الحكومة الليبية التي يعتبرها البعض فقدت شرعيتها.

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عبد العال: جنوب مصر يختزن الكثير من الذهب.. والغول للحكومة: أين أُنفقت أموال "كورونا"؟

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن ميزانية البحث العلمي التي تم تخصيص 60 مليون جينه لها في الموازنة العامة للدولة، تحتاج إلى إعادة نظر من الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التنقيب عن الذهب.

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/ 2021، يكشف عن حجم الإنجاز الذي تم في ملف السياسة المالية للدولة؛ فلأول مرة منذ 2008 يبدأ العجز الخاص بالموازنة في الانخفاض، مع الوضع في الاعتبار أن هذه المؤشرات تمت قبل جائحة "كورونا".

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وصفها بـ"موازنة حرب".. سليمان وهدان يطالب بزيادة مخصصات الصحة والبحث العلمي

أعلن النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ممثلًا عن حزب الوفد وكل أعضاء الحزب، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري.

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الحصري: موازنة الزراعة والري جاءت على خلاف التوقعات بالفترة الماضية

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن موازنة قطاعي الزراعة والري بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، جاءت على خلاف التوقعات بالفترة الماضية؛ حيث شهدت زيادة عن الموازنات السابقة.

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خطر جدًّا ومش كويس.. رئيس البرلمان يطالب النواب بضرورة ارتداء الكمامات

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن عددًا من النواب غير ملتزمين بارتداء الكمامة، مؤكدًا على أعضاء البرلمان ضرورة الالتزام بارتدائها.

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لدحض مروِّجي الشائعات بالخارج.. أبو العينين يطالب الحكومة بإعداد خطة مواجهة إعلامية

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إنه يطالب الحكومة بإعداد خطة مواجهة إعلامية لبناء صورة حقيقة لما يحدث في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وخطة التنمية لنفس العام.

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قوى عاملة النواب" توصي بإعادة هيكلة شركات القطاع العام

أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها ماليًا وإداريًا على الوجه الذي يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها.

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برلماني يطالب بانتخاب السيسي رئيسًا لمصر مدى الحياة

عبد العال يحذف "حكومة شحاتة" من مضبطة البرلمان

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذف وصف الحكومة بـ"حكومة شحاتة" من مضبطة البرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021.

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وزيرة التخطيط: الحكومة تتوسع في الاستثمار لتأثيره على جودة حياة المواطنين

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة، منها تعزيز الاستثمارات العامة رغم اتجاه العالم أجمع إلي سياسيات انكماشية، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرة إلى أنه تم ضح نحو 6 تريليون جنية استثمارات عامة خلال السنوات الماضية مما أدي إلي تحسن مؤشرات مصر. للمزيد اضغط هنا:

معيط: مشروع قانون لتحسين الوضع المالي للأطباء أمام النواب.. غدا

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة ستقدم غدا مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

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عبد العال يدعو أعضاء اللجنة العامة للبرلمان للانعقاد صباح غد

تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اجتماعا صباح الغد، لمناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس.

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عبدالعال مداعبا وزير المالية: "الموظفين هيمسكوا فيك لو دفعوا 4 آلاف غرامة الحظر"

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، قائلا:" الحظر بدأ والموظفين لو دفعوا غرامة أربعة آلاف جنيه، هيمسكوا فيك "

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