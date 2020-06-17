منحة دراسية مجانية من الأكاديمية العربية لنجل الشهيد أحمد المنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، منح الطالب حمزة منسي، نجل الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، منحة دراسية في المدرسة الدولية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنحة دراسية بكليات الأكاديمية بفروعها المختلفة تكريمًا لروح والده، الذي استشهد ومعه عدد من أفراد كتيبته في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح في 7 يوليو عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي على أفراد القوات المسلحة في سيناء.

وقال الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الشهيد البطل أحمد المنسي، وأمثاله من العظماء الذين ضحوا بأرواحهم ثمنا للدفاع عن الوطن من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من الأراضي المصرية، فكانوا رجالًا لا يهابون الموت وقفوا كالأسود مدافعين بجسارة عن أرض الفيروز، حتى نجحوا في إفشال مخطط الأعداء.

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وأوضح رئيس الأكاديمية العربية، في تصريحات اليوم، أن المنحة الدراسية المقدمة من الأكاديمية للطالب حمزة أحمد منسي، تبدأ من المرحلة الإعدادية "أولى إعدادي" وحتى المرحلة الجامعية، ليلتحق بأي كلية من كليات الأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدًا أن نجل الشهيد البطل "في عنينا وفوق رأٍسنا"، ولن نتخلى عنه أو عن أبناء الشهداء من الجيش والشرطة، مثلما أكد مرارًا وتكرارًا الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافل والمناسبات العامة.

وتابع: "احنا مهما عملنا للشهيد وأسرته لن نرد لهم الجميل أو نوفيه حقه، وده أقل حاجة ممكن نقدمها لهم لأن الأبطال أمثال منسي هم السبب أننا نظل في بيوتنا آمنين مطمئنين".

وأضاف "عبدالغفار"، أن الشهداء هم أيقونة النبل، ونكران الذات، والولاء والانتماء، ونقشوا بدمائهم الزكيّة معاني الرجولة والشرف، وعلموا الأجيال قيم العزة والفداء،لذلك أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء والإخلاص، وحملوا أرواحهم على أكفّهم للدفاع عن حمى الوطن والذود عنه، فكانوا مثالًا للعطاء بلا حدود.