اختفاء انتهى بجثة.. مقتل محاسب بطعنات في ظروف غامضة بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمود السبيلي؛ لكشف ملابسات العثور على محاسب مقتولا بمنطقة الطالبية.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتولا في عقار بشارع الثلاثيني.

انتقلت قوة من وحدة مباحث الطالبية إلى محل البلاغ لمعاينة مسرح الجريمة. وتبين بالفحص أن الشقة محكمة الغلق، ولا توجد آثار عنف بالمداخل والمخارج ما يشير إلى أن الدخول شرعي.

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جثة المجني عليه بها طعنات بالجسم، في الوقت الذي أثبتت التحريات عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة أو سرقة محتوياتها في دلالة إلى أن الجاني ليس غريب.

وأفاد شهود عيان بأن المجني عليه تغيب عن المنزل منذ نحو يومين حتى اكتشف أحد أفراد أسرته الواقعة بالعثور عليه مقتولا في العقار سكنه.

وشكل مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية تنسيقا مع مباحث الطالبية؛ لفحص علاقات الضحية والوقوف على وجود خلافات بينه وآخرين ترقى للقتل، وتفريغ كاميرات المراقبة للتوصل إلى الجاني.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.