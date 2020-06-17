اليوم.. الحكم على المتهمين بعرض رشوة على رئيس استقبال "قصر العيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحُكم على موظفين بمستشفى قصر العيني القديم، ومحامي، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالمستشفى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى.

تنعقد الجلسة بعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومحمود عبدالرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين "ج. م"، إداري استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م. ن" سكرتير طوارىء بقصر العيني التعليمي الجديد، و" ع.ا" محامي، أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على "ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى قصر العيني القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز "م. ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، بالمستشفى لتلقى العلاج في الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها.