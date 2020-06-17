بلاغ منع كارثة.. كيف أحبطت الشرطة مخطط سيدة لختان أطفال قرية في أطفيح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها التحريات والتحقيقات في واقعة القبض على سيدة وزوجها؛ كانا بصدد إجراء عملية ختان لابنتهما بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة.

جهود البحث والتحري لضباط وحدة مباحث أطفيح توصلت إلى أن السيدة اعتزمت إجراء عملية ختان لابنتها "12 سنة"، وأخريات من أطفال القرية، صباح أمس الثلاثاء.

مفاجأة صادمة جاءت في التحريات ان المتهمة اتفقت مع عدد من سيدات بالقرية لختان بناتهن في اليوم ذاته، وذلك بعد اتفاقها مع ممرضة بالوحدة الصحية وأخريات.

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مصدر أمني مسؤول -رفض نشر اسمه- أوضح أن خط نجدة الطفل تلقى بلاغا مساء الاثنين باعتزام عدد من سيدات قرية عرب ميمون، بجزيرة الكريمات، التابعة لمركز أطفيح، ختان أطفالهن البنات، ليتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي كلفت ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بكشف ملابساتها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من قسم شرطة أطفيح، من ضبط المتهمة الرئيسية وزوجها، ومساعدة الممرضة قبل إجراء العملية في الصباح.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.