مقتل تاجري مخدرات برصاص مجهولين في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم؛ لكشف ملابسات مقتل خارجين عن القانون برصاص مجهولين بمركز أوسيم شمال المحافظة.
تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بمقتل شخصين بنطاق دائرة مركز أوسيم.
انتقلت قوة من قسم شرطة أوسيم إلى محل البلاغ بقيادة العميد مجدي عزيز، وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليهما يتاجران في المواد المخدرة، مرجحة وقوع الجريمة بسبب خلاف على عملية ترويج المخدرات.
وشكل اللواء محمود السبيلي فريق بحث من قطاع الشمال تنسيقا مع وحدة مباحث أوسيم؛ لتحديد هوية الجناة وضبطهم والسلاح المستخدم.
جرى نقل الجثتين إلى مصلحة الطب الشرعي بعد تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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