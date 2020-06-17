أخبار مصر | 'الصحفيين' توفر دفعة جديدة من الكمامات الجراحية وواقي الوجه والكحول خلال يومين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' توفر دفعة جديدة من الكمامات الجراحية وواقي الوجه والكحول خلال يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، الحصول على اعتماد دفعة جديدة من الكمامات من وزارة الإنتاج الحربي، ومصنع قادر، التابع للهيئة العربية للتصنيع، في مقدمتها الكمامات الجراحية، ثلاث طبقات ودعامة.

وأضاف في بيان له، أنه تم تسلم دفعة جديدة من واقي الوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف، بخصم ٢٠٪؜، ليصل الدرع إلى ٤٠ جنيهًا فقط، إلى جانب دفعة جديدة من الكحول، سعة لتر من مصنع أبوزعبل، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وكذلك دفعة جديدة من عبوات هيدركلوريد الصوديوم المطهر للأسطح سعة ٤ لتر، بسعر ٢٥ جنيهًا.

ولفت عبدالمجيد، إلى أن النقابة مازال بها عبوات كحول سعة لتر، وسيتم طرح الكمامات والمطهرات الجديدة، بالنقابة خلال يومين، إن شاء الله.

وقال عبدالمجيد: أتوجه بالشكر والامتنان لكل من سعى للاطمئنان، عليّ، من الأساتذة والزميلات والأصدقاء الأعزاء، وزملاء المهنة، والعمل، في مصر، وقادة الهيئات الإعلامية والمؤسسات الصحفية، والأصدقاء من المحيط الاجتماعي، ومختلف المؤسسات، ومن الأصدقاء والمحبين بالوطن العربي، زملاء وقادة باتحاد الصحفيين العرب، شكرًا للزملاء العرب في أوروبا، الذين جمعتني بهم مجرد لقاءات عابرة في مناسبات صحفية، فإذا بهم يهتمون ويحاولون الاتصال، ويصرون على التواصل برسائل الدعاء والمؤازرة.

وكان عبدالمجيد، الذي بدأ التعافي من أزمة صحية مفاجئة، ناجمة عن إجهاد حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في مواجهة "كورونا"، قال في بيان له:

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أساتذتي.. زميلاتي.. زملائي.. أصدقائي

ما ظنكم بقلب، أحاطته دعواتكم المُخلصة، لقد ألهمنا الله سرعة التحرك، ورزقنا حب المخلصين، ودعاء بظهر الغيب، سأل به الأكرمون الله، لنا، بالسلامة والنجاة.

كنزٌ لو تعلمون ثمين، فيض محبتكم، تلك التي لا تُقدر بأثمان، ولا تُشترى بأموال، تطوق عنقي، وتضع فوق كاهلي مزيدًا من التزامات العمل والجهد، لأفي محبتكم وثقتكم حقها.

أوقاتٌ عصيبة، مرت على العالم، ومصر والجماعة الصحفية، في الأشهر الماضية، كنا فيها كتفًا بكتف، ثلاثة أشهر من القتال، ليل نهار، محاصرة لكوفيد اللعين، مصارعته في أجساد زملاء وأسرهم، تمكن من النفاذ إليهم، الحمد لله في معظم الجولات انتصار، وحصار لذلك اللعين، لكن القلب لم يحتمل عمل ٢١ ساعة في اليوم، ونوم ثلاث ساعات فقط، أجهده مشاركة زملاء آلامهم وأوجاعهم، يعلم الله مداها، لكن الله سلم، بفضل دعوات المحبين والمخلصين».

وتابع عبدالمجيد: ها نحن نعاود- بإذن الله وفضله-العمل والقتال على الجبهة بعون الله وتوفيقه، فالزملاء وأسرهم يستحقون كل جهد، وكل دعم في تلك الظروف العصيبة.