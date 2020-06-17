أخبار مصر | استعدادات محافظة الجيزة لماراثون امتحانات الثانوية العامة

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفاصيل الاستعداد لماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، موضحة أن هناك تعاونا تاما وتنسيقا كاملا بين قيادات المديرية واعضاء مجالس الامناء والمعلمين، ونقابة المعلمين وكافة الجهات والمديريات الخدمية علي مستوي المحافظة، لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في جو أمن تماما وهادئ مع الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأوضح خالد حجازى، أن الخطة تعتمد علي التكاتف التام بين المديرية ومجلس امناء المحافظة ونقابة المعلمين لإنجاح المنظومة الامتحانية التي يشارك فيها ٦٩ الف و٨٤٩ طالب وطالبه يؤدون امتحاناتهم امام ١٩٣ لجنة رئيسية تغطي كافة الادارات التعليمية.

وقال خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة، إنه فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومجالس الآباء والامناء ونقابة المعلمين بمحافظة الجيزة، تم اعتماد خطة إستراتيجية لمتابعة الاجراءات الاحترازية طبقا لتوجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وكذلك الدكتور رضا حجازي نائب الوزير رئيس عام الامتحانات.

وتابع: بجانب اجراءات التعقيم والتطهير اليومية التي تقوم بها شىكان متخصصة تم الاتفاق علي توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب واقامة مظلات أمام اللجان لحماية الطلاب اثناء الدخول والوقوف في طوابير للتفتيش والتعقيم حيث يتولي د. بدوى علام رئيس مجلس الآباء والامناء على مستوى الجيزة ومعه اعضاء المجلس ورؤساء مجالس امناء الادارات علي توفير زجاجات المياه المعدنية وتسليمها للطلاب، كما تم الاتفاق مع محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين على مستوى الجمهورية علي تجهيز وتعقيم استراحات الملاحظين والمصححين يوميا على مدار ايام الامتحانات مع توفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم و الحفاظ على امنهم وسلامتهم.

وأعلن حجازى، أن المديرية بدأت انشاء مظلات أمام كافة لجان الجيزة وذلك حرصا على الطلاب من حرارة الشمس أثناء الدخول وتمهيدا للتعقيم والتجهيز قبل بدء اللجنة.

وقال إنه تم تشكيل غرف عمليات للثانوية العامة بالمديرية والإدارات لتلقي اية ملاحظات من جانب المعلمين والطلاب واولياء الامور ووضع حلول فورية لكافة المشكلات التى تظهر قبل و أثناء وبعد الامتحانات اليومية.

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محافظ الجيزة: مستشفيات العزل تستقبل مصابي كورونا بدون أي معوقات

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مستشفيات العزل مستمرة في استقبال مصابي فيروس كورونا، وخاصة الحالات الطارئة ولا يوجد أي معوقات.

وأكد "راشد"، على أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المريض وتشخيص حالته وفي حالة احتياجه إلى الاحتجاز يتم على الفور توفير مكان داخل المستشفى أو توجيهه إلى مستشفى أخرى، وذلك تحت الإشراف الكامل لمديرية الشئون الصحية بالجيزة.

وشدد المحافظ، على المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل، والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل الي المنازل طبقآ لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

ووجه، رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية الشئون الصحية بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضي والعمل علي تلافي أي معوقات قد تواجههم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات.

وناشد المحافظ، المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أنتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة سيتم دعم المستشفيات بالخدمات الأمنية اللازمة.