أخبار مصر | البارون يحكي.. إدوارد القروي البلجيكي الذي جاب العالم وانبهر بمصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر البارون يحكي.. إدوارد القروي البلجيكي الذي جاب العالم وانبهر بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر مصر حدثًا هامًا خلال الفترة القليلة القادمة، وهي افتتاح قصر البارون إمبان للزيارة بعد انتهاء أعمال ترميمه كاملة، في عمليات صيانة وترميم تعتبر الأولى من نوعها عبر تاريخه الممتد.

القصر بناه البلجيكي الشهير بلقب البارون، واسمه كاملًا، إدوارد لويس جوزيف إمبان، ولد عام 1852م، وتوفي عام 1929م، في عائلة لأحد المدرسين بقرية بيلوي في بلجيكا.

بدأ إدوارد العمل الدؤوب منذ فترة دراسته، والعمل لم يكن عائق أمامها حيث استطاع إكمال تعليمه حتى تخرج وعمل في شركة محلية اسمها سوسيتيه ميتالورجيك في بروكسل.

لم تكن الشركة تناسب طموحات إدوارد الشاب الذي سرعان ما استقال منها ثم ولمواهبه العملية الاستثنائية في إدارة الأعمال، استطاع أن يأخذ حق إنشاء خطوط السكك الحديدية محليًا.

توسع إدوارد في أعماله، ووصل إلى فرنسا حيث فاز بمناقصة أحد المشاريع عام 1897م ليصبح المقاول الرئيسي لتنفيذ مترو باريس.

ثم في عام 1881م أنشأ إمبان بنكًا باسمه للمساعدة في تمويل مشاريعه، وذلك البنك الذي أعيد تسميته لاحقًا ليصبح باسم البنك الصناعي البلجيكي.

في أوائل القرن العشرين أنشأ إمبان شركات لتوليد وتوزيع الكهرباء في العديد من مدن العالم، وبحلول عام 1904 بدأ في تنفيذ مشروع إنشاء السكك الحديدية في دولة الكونغو.

وقام فيما بعد ببناء وتشغيل أنظمة النقل الحضري التي تعمل بالطاقة الكهربائية في نابولي وتورين ومدريد والصين.

Advertisements

تحول اهتمام إدوارد إلى نحو مصر، ركب إليها من الهند التي عاش فيها كثيرًا، عام 1904، وانبهر بالقاهرة الخديوية التي بناها عاشق مصر الإسلامية الخديو إسماعيل.

ولما وصل البارون، تأمل شمال القاهرة بعد العباسية، ورأى أمامه صحراء ممتدة، وجاءته فكرة تأسيس مدينة جديدة، وهي التي نعرفها الآن باسم مصر الجديدة.