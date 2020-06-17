مصر | فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثتي عنصرين إجراميين بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثتي عنصرين إجراميين بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثتي إثنين من العناصر الإجرامية، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة.

اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة كان تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا، للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بمقتل عنصري إجراميين بطلقات نارية من قِبل مجهولين بقرية برطس بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط العثور على الجثتين لفحص المكان، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثتي تاجري مخدرات، ورجحت التحريات الأولية إلى مقتلهما بسبب الخلاف على عملية ترويج المواد المخدرة بنطاق المركز.

وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، بواسطة سيارات الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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علي بعد أمتار من ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وقعت مشاجرة بين محمد عبد العظيم الشهير بـ"حمو"، وجاره "سيد" اب لـ"3 أطفال"، لينهي الشهير بـ"حمو"، حياة جاره بطعنة الغدر ويسقطه قتيلا وسط جيرانه بشارع محمد علي التابع لمنطقة أبو قتادة، وكان ذلك إثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة أبو قتادة بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة وسماع أقول شهود العيان، تبين وقوع مشاجرة بينهما بسبب تعدي الشهير بـ"حمو"، على أبناء "سيد"، بالسب والشتم، ولدي معاتبة الأخير له وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تدخل الأهالي، وتمكنوا من فضها.

سرعان ما تجددت المشاجرة بينهما مرة أخري لكن في هذه المرة، نزل الشهير بـ "حمو"، من شقته، مخبأَ سلاح أبيض سكين، خلف ظهره، وعند تجدد الاشتباكات بينهما تعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وعند مغادرة "سيد"، سارعه جاره ممسكا بيده السكين ليسدد الطعنات بجسد جاره، يسقطه قتيلا في الحال.

وتمكنت القوات تحت إشراف العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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