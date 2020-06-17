مصر | تجديد حبس الصحفي خالد داوود بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس الصحفي خالد داوود بتهمة مشاركة جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داوود، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين لإتهامهم بمشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق، تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داوود، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين في القضية.

وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "داوود" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر 2019.

واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.

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تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان.

وجاء في البلاغ الذى حصلت الخليج 365 على نسخة منه: بعد أن أصبح رمضان يتطاول علي كل القيم المصرية ويعمل علي إهانة كافة رموز الدولة المصرية دون عقاب ومن أمن العقوبة أساء الأدب فقد قام المذكور بتمزيق جواز السفر المصري وإهانته في حلقه الأمس من مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا.

وأضاف محفوظ، أن ذات التصرف المشين ما كان يفعله قوى الشر بإهانة أهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصري في حين أن ما يشهده العالم كله من عظمه وقيمه مصر في هذه الأيام فكأنه يحاول هدم كل قيمه للبلد التي أعطته الكثير.

واستطرد محفوظ في بلاغه هذا ما يعد جريمة طبقا لنصوص المواد 178 مكرر ثانيًا والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وكذلك المادة 184عقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها السلطات أو المصالح العامة.

وطبقا لنص المادة 198 إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول (الكليشهات)

واختتم محفوظ بلاغه المرسل بالطريق الالكتروني إلى النائب العام بطلب اتخاذ قرار سريع بمعاقبه محمد رمضان بعقوبة قانونية بالإضافة إلي مصادره ومنع عرض هذا العمل الفني المنوه عنه سلفا.