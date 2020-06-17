شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية في سوهاج كمقار لعزل العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تجهيز ٦٥٠ غرفة بالمدن الجامعية، كمقار لتنفيذ إجراءات العزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج، ضمن تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح المحافظ- في بيان صحفي اليوم – أنه جرى تجهيز غرف العزل بالتنسيق مع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال أبناء مصر العائدين من الخارج، وعودتهم إلى أرض الوطن وتسكينهم في المدن الجامعية خلال فترة العزل الصحي، لافتًا إلى أن الغرف تم تجهيزها بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، وبمدينة ناصر بالمقر القديم للجامعة، مشيدا بمجهودات جامعة سوهاج في أعمال التجهيز لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات التسكين لهم.

وأكد المحافظ، أهمية دعم خطة الدولة وتسخير جميع الإمكانيات العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرًا إلى تجهيز المدن الجامعية وتوفير الإمكانيات المناسبة للإقامة، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية اللازمة.