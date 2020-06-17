شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات العزل تحتفل بخروج متعافين جدد من مصابى «الفيروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل عدد من مستشفيات العزل فى المحافظات، أمس، بخروج متعافين جدد بعد شفائهم من الإصابة بفيروس «كورونا»، من بينهم عدد من أفراد الأطقم الطبية، فيما سجل عدد من المستشفيات استقبال مصابين جدد، من بينهم رئيس العناية المركزة بمستشفيات العزل بالإسماعيلية، المشرف على علاج الفنانة رجاء الجداوى.

ففى البحيرة، أعلن الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، عن شفاء وخروج 43 حالة من مستشفيات العزل، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس إلى 615 شخصًا، بينما أعلنت الإدارة الصحية بمركز إدكو عن 9 إصابات جديدة.

وفى الإسماعيلية، أصيب الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفيات العزل بالمحافظة، بعد 90 يوما من العمل المتواصل فى مستشفى «أبو خليفة» للعزل، وبعدها فى مستشفى الإسماعيلية العام، قضاها فى علاج المصابين، ومن بينهم الفنانة رجاء الجداوى، إذ أثبتت التحاليل والاختبارات والمسحة إيجابية الفيروس، وبدأ فى تلقى العلاج.

وكتب الطبيب المصاب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إصابتى لا تحتاج كل هذا النشر والانتشار، فهناك إصابات فى الفريق الطبى، والأصعب من ذلك الوفيات، وكلهم لقوا الله وهم يؤدون عملهم فى مواجهة الفيروس بكل إخلاص، رحمهم الله جميعا».

وفى القليوبية، تعافى طبيبان ومشرفة تمريض فى مستشفيات الحجر الصحى، حيث أعلن مستشفى التأمين الصحى ببنها عن شفاء طبيبين من الفيروس، وهما الدكتور محمد السيد شيح، استشارى القلب ونائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد عبد المعطى، إخصائى العظام.

ونشر مستشفى الحجر الصحى بقها بيانا عبر صفحته على «فيسبوك»، أعلن فيه تعافى مشرفة التمريض بالمستشفى من «كورونا».

وفى قنا، أعلن مستشفى قنا العام عن تعافى 4 حالات، من بينهم طبيبة تخدير بمستشفى قنا الجامعى، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين إلى 14 حالة.

وفى الدقهلية، أعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالمحافظة، وفاة الدكتور على هويدى، مدير مستشفى حميات شربين سابقا، إثر إصابته بالفيروس.

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وفى المنيا، احتفل مستشفى العزل فى العدوة ومغاغة بخروج 31 من المتعافين وعودتهم لمنازلهم، وحرصت الأطقم الطبية على التقاط الصور التذكارية مع المتعافين قبل مغادرتهم.

وفى السويس، كشفت مديرية الصحة عن أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس بالمحافظة بلغ ٧٢٧ إصابة، بعد تسجيل 9 إصابات جديدة.

وفى الشرقية، أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل الوزارة، خروج ٦٢ حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل بالمحافظة، ليصل إجمالى عدد حالات الشفاء إلى ٧٦٢ حالة.