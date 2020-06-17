شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» توافق على «النواب والشيوخ والحقوق السياسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، موافقة مجلس إدارتها بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المحالة إليها من مجلس النواب، لاستطلاع رأيها فى تقريرى اللجنة التشريعية بشأن مشروعات القوانين.

وذكرت الهيئة، فى بيان الإثنين، أنها تلقت مشروعات قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب منذ أيام، ووزعتها على جميع أعضاء الهيئة، وتولى كل عضو منفردا فحص ودراسة كل مادة على حدة بكل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الأعضاء، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً لبحث ما انتهى إليه كل عضو، انتهى إلى الموافقة بالإجماع عليها وإرسالها إلى مجلس النواب مرة أخرى.

كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أرسل خطابا إلى لاشين، بطلب إبداء رأى الهيئة على تقريرى اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين، فى ضوء اختصاصات الهيئة المنصوص عليها فى الدستور، وفى المادة 3 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة، والتى من بينها إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.