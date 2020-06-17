شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: رصدنا 17 عرضًا لـ«كورونا».. والعزل المنزلي ليس اختيارًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» بوزارة الصحة، إن معدلات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ في مصر، هي الأقل بين دول العالم.

وأضاف «حسني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن «العزل المنزلي» ليس اختيارا لكل مرضى «كورونا»، ولكن يصلح لذوي الأعراض الخفيفة، مشيرًا إلى أن المستشفيات المصرية نجحت في تقديم خدمة طبية متميزة وقلت أيام العزل عن السابق.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» بوزارة الصحة، أنه تم رصد 17 عرضًا مختلفًا حتى الآن لفيروس «كورونا» المستجدّ.