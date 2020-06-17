شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الوبائيات بـ«الصحة العالمية»: لم ننصح بدواء معين لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد الخولي، مستشار الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم تعتمد حتى الآن أي علاج لفيروس «كورونا» المستجدّ، كما أنها لا تنصح بدواء معين للفيروس.

وحذر «الخولي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الثلاثاء، من الاستخدام العشوائي للعلاجات، مؤكدًا أنه لن يتم اعتماد أي علاج لـ«كورونا» إلا بعد إجراء التجارب السريرية.

وأوضح مستشار الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أنه من المبكر جدًا القول بأن هناك علاجًا فعلًا للقضاء على فيروس «كورونا» المستجدً، مشيرًا إلى أن الفيروس عبارة عن موجات، وأننا لا نزال في الموجة الأولى له.