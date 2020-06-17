شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: سب الميت يؤذي الحي.. والانتحار من الكبائر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته بعدم سب «أبي جهل» أثناء قدوم ابنه «عكرمة» لأن سب الميت يؤذي الحي.
وأضاف «عطية»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الانتحار من الكبائر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الميت إما مستريح أو مستراح منه».
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