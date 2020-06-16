شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 % زيادة فى كمية المياه النقية عام 2019.. و1٪ انخفاضًا فى الفاقد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة إجمالى كمية المياه النقية المنتجة لتصل إلى 11.1 مليــار م3 عـام 2018/2019، مقابل 10.8 مليار م3 عام 2017/2018، بنسبة زيادة 2.7%، وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من نهر النيل 1105 محطات بإنتاج 9.9 مليار م3 عام 2018/2019.
وقال الجهاز، فى تقرير، الإثنين، إن إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار يبلغ 1562 محطة بإنتاج 1.1 مليار م3 عام 2018/2019، وبلـغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 46 محطة بإنتاج 0.1 مليار م3 عام 2018/2019، مشيراً إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة بلغ 113م3 عام 2018/2019 مقابل 112.1م3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 0.8%، وبلغت نسبة الفاقد من المياه 28.7% عـام 2018/2019 مقابل 29.7% عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.0%.
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