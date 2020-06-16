شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: لا زلنا في مرحلة انتشار «كورونا» ولابد من اتخاذ الاحتياطيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه من المتوقع ظهور لقاح لفيروس «كورونا» المستجدّ سبتمبر المقبل، ليقلل من انتشار الفيروس.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الثلاثاء، أن الشفاء من «كورونا» يرجع لسببين هما: «نسبة تمكن الفيروس من الرئتين»، و«ووجود أمراض أخرى للمصاب»، مشيرًا إلى أن عمر المصاب بالفيروس ليس معيارًا، قائلًا: «لازلنا في مرحلة انتشار الجائحة ولابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد قرار التعايش».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن جامعة عين شمس هي أول من استخدمت المدن الجامعية كمكان لعزل مرضى «كورونا»، مشيرًا إلى أن افتتاح مستشفيات ميدانية يأتي حرصًا من الدولة على التعامل مع جميع الاحتمالات.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيروس «كورونا» المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.

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وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.