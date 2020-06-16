شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: تجهيز عيادة لاستقبال المتعافين من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه يجري لأول مرة بكلية الطب بالجامعة تجهيز عيادة لاستقبال المتعافين من فيروس كورونا، حيث تحتوي العيادة على العديد من التخصصات، إذ يتم تجميع أسماء المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة وأرقام التليفون، والاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى تواجد أخصائيين نفسيين وصدرية مختصين بفيروس كورونا.
وأوضح الدكتور منصور في بيان، الثلاثاء، أنه يتم من خلال العيادة الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات وذلك عن طريق الواتس اب والتليفون أو الحضور إلى العيادة، وهناك أبحاث ودراسات حول علاجهم من آثار فترة العزل من الناحية النفسية والاجتماعية، كما ستكون هناك آلية لتبرع المتعافين بالبلازما والتي تستخدم في العلاج من فيروس كورونا.
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