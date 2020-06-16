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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة على عدد من مدارس مدينة دمنهور لمتابعه الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، تفقد خلالها مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية ومدرسة دمنهور الثانوية بنات ومدرسة عمر كامل الوكيل بنات.

وتابع المحافظ بوابات التعقيم التي تم توزيعها على المدارس التي سيتم عقد امتحانات بها بواقع 2 بوابة تعقيم بكل لجنة، وشاهد تجربة عملية للتأكد من انتظام وتشغيل تلك البوابات، ووجه بتمركز 5 نقاط صيانة موزعة على مراكز المحافظة لمتابعه صيانة تلك البوابات بصفة مستمرة خلال فترة الامتحانات والتاكد من عملها بكامل كفاءتها، كما تفقد خلال الجولة دورات المياه للتأكد من نظافتها ووجود المياه بصفة مستمرة.

وشدد «المحافظ» على التنسيق بين الأمن والوحدات المحلية لمنع تواجد أي تجمعات لأهالى الطلاب والمواطنين بمحيط تلك اللجان، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

محافظ البحيرة يتابع استعدادات اللجان لامتحانات الثانوية العامة

محافظ البحيرة يتابع استعدادات اللجان لامتحانات الثانوية العامة

محافظ البحيرة يتابع استعدادات اللجان لامتحانات الثانوية العامة

محافظ البحيرة يتابع استعدادات اللجان لامتحانات الثانوية العامة

محافظ البحيرة يتابع استعدادات اللجان لامتحانات الثانوية العامة

محافظ البحيرة يتابع استعدادات اللجان لامتحانات الثانوية العامة