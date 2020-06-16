شكرا لقرائتكم خبر عن بـ175 درجة كحد أدنى.. بدء قبول طلبات مدارس التمريض في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عملية تلقي طلبات القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض في محافظة شمال سيناء.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، البدء بقبول طلبات الحاصلين على مجموع أكبر من 175 درجة وحتى 280 درجة، حيث تحددت الأيام من 16 حتى 18 يونيو الجاري بالنسبة للحاصلين على مجموع درجات من 275 – 280 درجة، الأيام من 20 حتى 22 يونيو الجاري للحاصلين على مجموع درجات من 269 – 274 درجة، الأيام من 23 حتى 25 يونية الجاري للحاصلين على مجموع درجات من 263 – 268 درجة، مؤكدا الاهتمام بصحة المواطنين وحرص وزارة الصحة على أهمية اجتياز الاختبارات الشخصية المتمثلة في: قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة بهدف تقديم خدمة طبية لائقة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة التدريب والمدارس في مديرية الصحة، أنه تقرر عقد الاختبارات للمتقدمين طبقا للمدرسة المتقدم لها.. حيث تحددت مواعيد الاختبارات للمتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش «بنين» خلال الفترة من 5 حتى 9 يوليو المقبل، وللمتقدمات للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش «بنات» خلال الفترة من 11 حتى 16 يوليو المقبل، وللمتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد «بنين» خلال الفترة من 18 حتى 23 يولية المقبل، وللمتقدمات للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد «بنات» خلال الفترة من 25 حتى 29 يوليو المقبل، وللمتقدمين والمتقدمين لمدرسة نخل «بنين وبنات» خلال الفترة من 3 حتى 6 أغسطس المقبل، للمتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بئر العبد«بنين» خلال الفترة من 8 حتى 13 أغسطس المقبل، وللمتقدمات للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد«بنات» خلال الفترة من 15 حتى 20 أغسطس المقبل.

وذكر أن العدد المطلوب قبوله في المدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى المحافظة 150 طالبا وطالبة، منهم 50 طالبًا وطالبة بالعريش، 50 طالبًا وطالبة ببئر العبد، 25 طالبًا وطالبة بالشيخ زويد «من بينهم 10 طلاب من رفح»، و25 طالبا وطالبة آخرين بنخل «من بينهم 15 طالبا وطالبة من الحسنة».

وأعلن أن من أهم شروط وقواعد القبول: أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2019-2020، وأن القبول يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة.. حيث تم تحديد الحد الأدنى للتقديم بمجموع درجات 263 درجة، وتبلغ الأعداد المقبولة بالفصل الواحد 25 طالبا وطالبة، ومدة الدراسة 5 سنوات دراسية.. كذلك أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، وألا يقل سن المتقدم في بداية العام الدراسي عن 14 عاما و6 أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى أثناء الدراسة.. مع تقديم الملف في الإدارة الحاصل منها الطالب أو الطالبة على الشهادة الإعدادية فقط، ويشرط أيضًا اجتياز الاختبارات، ومنها: اختبار شخصي في قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، اختبار طبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويتضمن كشف نظر وكشف باطنى واختبار مخدرات.. إلى جانب اختبارات القدرات التي تشتمل على الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، واختبار املاء ولغة عربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 في الاختبار، واختبار لغة إنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 في الاختبار، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

وأشار إلى أنه في حالة اجتياز الاختبارات يتم إقرار ولى الأمر بألا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولين إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وتعهد الطالب أو الطالبة مع ولى الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة.

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