شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية ولادة لمصابة بـ«كورونا» بمستشفى دمنهور التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، عن قيام مستشفى دمنهور التعليمى بإجراء أول عملية ولادة بالمستشفى لمريضة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد محتجزة في المستشفى.

وأوضحت بيان صادر عن الهيئة أن الدكتور أسامة البلكى، مدير المستشفى، صرح بأن الفريق الطبى القائم على إجراء العملية تعامل مع الحالة بمنتهى الحرص واتبع كل بروتوكولات مكافحة العدوى والوقاية للحفاظ على حياة المريضة وكذا الطاقم الطبى القائم بالعملية.

وتكون الطاقم الطبى القائم على إجراء عملية الولادة من طبيبى النساء والتوليد وجيه عبدالمنعم الشيخ، وأحمد محمد بشر، وطبيبى التخدير محمد رسلان حسام الصاوى، وطبيب الأطفال على صلاح منصور، الممرضة صباح فتحى ابوالعنيين.

وأكد البيان الصادر عن الهيئة أن الحالة الصحية للأم المولود بصحة جيدة، وأنها تحظى بالرعاية الطبية على مدار الساعة، كما تم إيداع المولود في حضانة في المستشفى.

أول عملية ولادة لمصابة كورونا فى مستشفى دمنهور التعليمى

أول عملية ولادة لمصابة كورونا فى مستشفى دمنهور التعليمى