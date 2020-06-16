شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 251 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التنسيق للقبول للثانوي العام بحد أدنى 251 درجة.
وكان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.8%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 98.64% ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وحصلت إدارة قها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 100%، تليها إدارة كفر شكر.
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