شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يدعم الجهود الطبية حول العالم بأغنية «نقف الآن متحدين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن قيام مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي بمبادرة من أجل التواصل مع شباب الفنانين المشاركين في مسرح شباب العالم بنسختيه الأولى والثانية.

وقد تم التنسيق والتحضير لورشة عمل عن بعد أثمرت نتائجها عن الخروج بإنتاج أغنية بعنوان «نقف الآن متحدين»، STANDING NOW AS ONE، بهدف دعم وتقديم الشكر والتحية لجهود الاطقم الطبية حول العالم، وإرسال رسالة سلام وتفاؤل للإنسانية وأهدائها للعالم أجمع من خلال منتدى شباب العالم.

تأتى هذه المبادرة تزامناً مع ظهور فيروس كورونا، حيث حرص الشباب والفنانين المشاركين على الالتزام بالأجراءات الوقائية من خلال العزل المنزلى، كما التزموا بالتباعد الإجتماعى عند التصوير وتسجيل الصوت.

وشارك في اعداد الأغنية تسع جنسيات مختلفة من «مصر وروسيا ونيجيريا والكاميرون والولايات المتحدة ونيبال واليمن ومنجوليا وإيطاليا»، وتغنى الأغنية بسبع لغات.