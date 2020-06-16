شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حميات بنها» يكشف حقيقة فيديو متداول لمريض ملقى على الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى الحميات في بنها، تفاصيل فيديو متداول يظهر مريضًا ملقى على الأرض داخل المستشفى.

وقال «يوسف» إن المريض ألقى نفسه على الأرض فور دخوله المستشفى، وذهب نائب المدير للاطمئنان عليه، وتبين أنه يشكو من ضيق في التنفس.

وبتوقيع الكشف الطبي على المريض تبين أن حالته الصحية جيدة، وجرى سحب مسحة له لبيان مدى إصابته بفيروس كورونا من عدمه، لكنه غادر قبل ظهور النتيجة.

وأشار «يوسف» إلى أن اطباء الحميات منذ بداية الجائحة وهم يقدمون الخدمات الطبية للمرضى على مدار 24 ساعة دون كلل أو ملل، في إطار واجبهم المهني والوطني.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو لمواطن ملقى على الأرض في مستشفيات حميات بنها، وهو يستغيث من عدم تقديم الخدمة الطبية له.

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