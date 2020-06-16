شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 9 محال ومقاهى لمخالفتهم قرارات الحظر في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدتان المحليتان لمركزي كفر الدوار ودمنهور في محافظة البحيرة، عن القيام بحملات مكبرة بالتنسيق مع أقسام الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وشرطة المرافق لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 5 محلات لمخالفتهم القرارات الخاصة بمواعيد الغلق، وغلق 4 مقاهي ومصادرة مشتملاتها لمخالفتهم قرار الغلق لمنع التجمعات، كما تم تحرير 12 محضرًا بمخالفات بيئية ورفع 299 حالة إشغال وازالة 2 مغسلة سيارات مخالفة.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الإحتكار وضبط الأسواق، مع المتابعة المستمرة لإلتزام المحال بتطبيق القرارات الإحترازية التي إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنها غلق المحلات خلال المواعيد المحددة والإلتزام بالحظر.