شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية: الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بخير ولا تصدقوا الشائعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، ما وصفه بشائعات بخصوص صحة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها.
وقال حليم، في بيان له الثلاثاء، «ترددت شائعات بخصوص صحة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها».
وأضاف أن المطرانية تؤكد أنه بخير وهو متواجد بمقر إيبارشيته، وأنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن صحته، وقام بعمل مداخلة تليفونية صباح اليوم مع قناة C.T.V».
وتابع البيان: «ترجو المطرانية الجميع عدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وترديدها دون التأكد من صحتها».
وأكد حليم: «نعيد التأكيد على أن المصدر الوحيد للأخبار والمعلومات هو المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية».
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