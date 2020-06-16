شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 8 رحلات تقل 1160 عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مطارات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج، أمس، 8 رحلات قادمة من الكويت تقل 1160 عاملا من العالقين.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أمس، يوضح مغادرة 8 رحلات تقل 1160 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.

وقال هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامى للوزارة، إن الرحلات الـ 8 وصلت إلى 4 مطارات، مطار القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أنه وفقا للتقرير الذى تلقاه الوزير بدأت الرحلات، أمس، وعلى متنها 1160 عاملا.

وأضاف: «تغادر الرحلة الأولى على طيران فلاى ايجبت رقم 5304، قيام من مطار الكويت الساعة 8.45 وعلى متنها 160 عاملا، وتصل مطار سوهاج، أما الثانية رقم 1645 الكويتية، وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا، وتصل إلى مطار سوهاج». وتابع: «الثالثة أير كايرو، رحلة رقم 2502، قيام من مطار الكويت الساعة 10.00 وعلى متنها 145 عاملا، وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة الرابعة، النيل للطيران، رقم 6888، قيام من الكويت 14.00على متنها 145 عاملا، وتصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة، طيران الجزيرة، رقم 1723، قيام من الكويت 14.50 وعلى متنها 145 عاملا، وتصل مطار الإسكندرية، والرحلة السادسة الجزيرة، رقم 1733 قيام من الكويت الساعة 17.05، وعلى متنها 145 عاملا، وتصل مطار القاهرة».

وقال: «الرحلة السابعة على طيران أير كايرو رقم 2416، قيام من الكويت 17.30، وعلى متنها 145 عاملا، وتصل إلى أسيوط، والثامنة طيران الجزيرة رحلة رقم 1715، قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 145 عاملا، تصل مطار سوهاج».

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