شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد «الاحتجاجات العنصرية والعنف» فى المدن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت أسرة الأمريكى من أصول إفريقية، ريشارد بروكس، الذى قتله رجل شرطة بمدينة أتلانتا بالرصاص فى ظهره، مساء الجمعة الماضى، بالتحقيق بعدالة فى حادث مقتله، وإجراء تغيير جذرى فى العمل الشرطى. فيما أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عزمه توقيع أمر تنفيذى لإصلاح الشرطة، وقال إن إطلاق الشرطة النار على «بروكس» كان رهيبًا ومقلقًا للغاية.

وقالت أسرة بروكس، فى مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول: «لقد مللنا ونشعر بخيبة أمل، والأهم أن قلبنا منكسر، لذلك نطالب بالعدالة، وثقتنا فى الشرطة انهارت، والطريقة الوحيدة لعلاج الأمر هو التغيير الجذرى فى إدارة الشرطة».

ونظم أكثر من 1000 شخص مسيرة إلى مبنى الكونجرس فى أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، مساء أمس الأول، مطالبين بالعدالة للأمريكيين الأفارقة الذين لقوا حتفهم برصاص الشرطة، بينما يعمل الديمقراطيون والجمهوريون فى الكونجرس على مقترحين بشأن القضية.

وشارك العاملون فى مجال الصحة بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا فى وقفة احتجاجية بالشموع، للمطالبة بالمساواة العرقية وبمزيد من الديمقراطية، وأعلنت الشرطة أن رجلًا أصيب برصاص عناصر من الحماية الأهلية، خلال احتجاج قرب متحف وسط مدينة ألباكركى فى ولاية نيو مكسيكو، بعد أن حاول المتظاهرون تحطيم تمثال خوان دى أونيتى، أحد الفاتحين الإسبان، الذى يعود تاريخه للقرن الـ16 وارتبط اسمه بالعبودية فى الولايات المتحدة.

فى الوقت نفسه، وافق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة فى جنيف، على طلب دول إفريقية عقد جلسة طارئة، اليوم، فى جنيف، لمناقشة العنصرية والعنف الذى تمارسه الشرطة الأمريكية ضد الأفارقة، وفق وكالة «رويترز».

جاءت الدعوة بعد أن ناشدت عائلة جورج فلويد، وعائلات غيره من ضحايا عنف الشرطة وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، المجلس أن يبحث بشكل عاجل مسألة العنصرية الممنهجة والحصانة التى تحظى بها فى الولايات المتحدة.

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