شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة تقديم اعتذارات عدم المشاركة بامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المديريات التعليمية استقبال اعتذارات المعلمين المنتدبين بلجان امتحانات الثانوية العامة، الإثنين، فى اليوم الأخير لتلقى الاعتذارات- وحتى مثول الجريدة للطبع- وشهدت المقار المخصصة لقبول الاعتذارات إقبالا كبيرا وزحاما من المعلمين لتسليم الأوراق، وفقا للشروط المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، وهى: قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث، وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، أو إجازة بدون راتب، أو العمل جزءًا من الوقت، أو وجود نسبة عجز 5%، أو وجود طفل رضيع، أو وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وحالات وفاة الزوج أو الزوجة، وحالات عمل الزوج بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد، وكذلك حال ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

فى سياق متصل، عقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع رؤساء لجان السير ورؤساء كنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للوقوف على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، من منطلق حرص الوزارة على تحقيق امتحانات آمنة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

ووجه حجازى بمد فترة تقديم اعتذارات المعلمين غير الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، حتى السادسة مساءً، مع مراعاة المسافات الآمنة بين المعلمين وتنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة.

ووجه بالتأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين، والصعود للجان الفرعية فى العاشرة صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب أدوات التعقيم.

وأكد حجازى ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذى أعلنت الوزارة عنه، وفى حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة فى المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وسمحت الوزارة للطلاب الذين لا يرغبون فى أداء الامتحان هذا العام بالتقدم بطلب تأجيلها للعام المقبل، دون أن تحتسب من مرات التقدم، إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعين لها، كما سمحت بتأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان فى نطاق الحجر الصحى بأى منطقة، أو إصابته أو أحد أفراد أسرته مع تقديم ما يثبت ذلك.

وفى بنى سويف، قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه لم يتقدم سوى 5 طلاب فقط بطلب تأجيل الامتحانات من أبناء المحافظة.

وفى شمال سيناء، شدد عبد العزيز عطية حسانين، وكيل الوزارة، على ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب، متبعين كافة الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

فى الشرقية، كلف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات، بزيادة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والمرور المكثف للفريق الوقائى على اللجان وعددها ١٦٢ لجنة للتأكد من الإجراءات الوقائية المتبعة.

وفى دمياط عقدت المحافظ منال ميخائيل، اجتماعًا، لممثلين من الجهات المعنية، لمناقشة الاستعدادات النهائية للامتحانات.

فى سياق آخر، وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبنك التعمير الألمانى (KfW) اتفاقية مشتركة لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى، فضلًا عن إنشاء مركزى كفاءة Centers of Competencies متخصصين فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى كل من الغردقة وأسوان. وتبلغ قيمة الاتفاقية «41.5 مليون يورو» مقسمة إلى قرض ميسر بـ20 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة 18 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وتساهم مصر بالحصة المتبقية 3.5 مليون يورو، كمساهمة عينية.