شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواء المصرية» تحذر من استخدام «ديكساميثازون» لعلاج «كورونا»: يؤدى لمخاطر عديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت هيئة الدواء المصرية على ما تناولته بعض وسائل الاعلام الأجنبية والمحلية عن استخدام مستحضر «ديكساميثازون» كعلاج لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة ان مستحضر «ديكساميثازون» هو أحد مستحضرات الكورتيزون المعروف بأضراره الجانبية العديدة، وأن استخدامه بدون دواعي طبية أو إشراف طبي قد يؤدى إلى التعرض لمخاطر عديدة منها خطر تثبيط المناعة وتورم الوجه والأطراف وتغير الرؤية وألم وضعف العضلات وبطء التئام الجروح ونزيف المعدة ونوبات صرع وارتفاع السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

وأضافت الهيئة ان مستحضر «ديكساميثازون» مازال في مرحلة الاختبارات والدراسات السريرية، حيث اقتصر اختباره على بعض الحالات المصابة بفيروس «كورونا» الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي فقط وتحت إشراف طبي بالمستشفيات.

وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم تناول أي علاج دون استشارة الفريق الطبي المختص وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكل وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع إليها للاستفسار والتأكد من المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية المعتمدة والمسجلة بمصر حفاظاً على صحة المواطنين.

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