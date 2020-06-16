شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بـ«محطة صرف».. نائب قويسنا يتحدى الوباء ويرقص مع عشرات الأهالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الاستياء سادت بين أهالي المنوفية خاصة مركز قويسنا، عقب تداول صور وفيديو للنائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بصحبة العشرات من أهالي قرية مصطاي التابعة لدائرة قويسنا، وظهر فيها تجمع من المواطنين يستقبلونه بالطبل البلدي والمزمار وهو يركب حصانا ويرقص معهم أثناء تسلّم محطة الرفع للشركة المنفذة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ورد النائب قائلا إن التجمع لم يستغرق دقائق، وبعدها طلب من الأهالي الانصراف وفض التجمع.

وذكر أن الهدف من التجمع هو التعبير عن فرحة الأهالي بالبدء في مشروع الصرف الصحي لقريتهم الذي تأخر لسنوات، مؤكدًا قيامه باصطحاب اللجنة إلى داخل الوحدة المحلية بعد أن تحدث إلى الأهالي وطلب منهم الانصراف.

نائب بالمنوفية مع الأهالي

نائب بالمنوفية مع الأهالي

نائب يرقص مع الأهالى على المزمار احتفالا بمشروع الصرف الصحي بالمنوفية

نائب يرقص مع الأهالى على المزمار احتفالا بمشروع الصرف الصحي بالمنوفية

نائب يرقص مع الأهالى على المزمار احتفالا بمشروع الصرف الصحي بالمنوفية