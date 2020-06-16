- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بـ«محطة صرف».. نائب قويسنا يتحدى الوباء ويرقص مع عشرات الأهالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حالة من الاستياء سادت بين أهالي المنوفية خاصة مركز قويسنا، عقب تداول صور وفيديو للنائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بصحبة العشرات من أهالي قرية مصطاي التابعة لدائرة قويسنا، وظهر فيها تجمع من المواطنين يستقبلونه بالطبل البلدي والمزمار وهو يركب حصانا ويرقص معهم أثناء تسلّم محطة الرفع للشركة المنفذة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
ورد النائب قائلا إن التجمع لم يستغرق دقائق، وبعدها طلب من الأهالي الانصراف وفض التجمع.
وذكر أن الهدف من التجمع هو التعبير عن فرحة الأهالي بالبدء في مشروع الصرف الصحي لقريتهم الذي تأخر لسنوات، مؤكدًا قيامه باصطحاب اللجنة إلى داخل الوحدة المحلية بعد أن تحدث إلى الأهالي وطلب منهم الانصراف.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
47,856
-
تعافي
12,730
-
وفيات
1,766
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالا بـ«محطة صرف».. نائب قويسنا يتحدى الوباء ويرقص مع عشرات الأهالي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.