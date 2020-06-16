شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: الشفاء من كورونا يرجع لسببين.. والعمر ليس معياراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن جامعة عين شمس أول من استخدمت المدن الجامعية كمكان لعزل مرضى كورونا.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، إلى أن العلاج البريطاني الذى تم الإعلان عنه علاج كورونا هو أحد مشتقات الكورتيزون، موضحاً أن العلاج لا يعالج الفيروسات ولكنه يحسن من أداء الكلى والرئتين، ويعالج نسبة التليف في الرئة، والكورتيزون يستخدم لعلاج الحالات الحرجة لأنه له دور فى مقاومة أمراض الرئة.

وأوضح، أنه من المتوقع ظهور لقاح لفيروس كورونا شهر سبتمبر المقبل ليقلل من انتشار الفيروس، مؤكدا أنه ما زلنا فى مرحلة انتشار الجائحة ولا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد قرار التعايش.

وذكر أن تجربة العلاج من المنزل إيجابية لو اتبعت الشروط الموضوعة، موضحا أن الشفاء من الفيروس يرجع لسببين، وهما نسبة تمكنه من الرئتين ووجود أمراض أخرى للمصاب والعمر ليس معياراً.